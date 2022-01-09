شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف الإجراءات الاحترازية بسبب حالات "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، من الجهاز الطبي وعمال غرفة الملابس تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعدما انتشر الفيروس بقوة الفترة الماضية .

ويعاني أكثر من لاعب بالأهلي من أعراض كورونا، وهو ما جعل مسئولى النادي يقررون إجراء مسحات لجميع لاعبي الفريق للتأكد من سلامتهم.

كما خضع بعض اللاعبين لمسحات خارج النادي ولم يتم السماح لهم بحضور مران أمس بعدما إشتكوا من أعراض كورونا ومنهم ياسر إبراهيم وطاهر محمد وأحمد عبد القادر .

في هذا الشان، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إنه بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ، تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وأوضح أبو عبلة أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي، وتم منحهم راحة من تدريبات أمس بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.

وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران أمس، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه أمس بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة، ويواصل الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة ويأتي في مقدمتها ، مواجهة الجونة يوم الخميس المقبل بكأس الرابطة.