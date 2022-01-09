ما يحدث فضيحة!".. بوركينا فاسو تحتج قبل افتتاح أمم إفريقيا أمام الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فيرمان سانو، مساعد مدرب منتخب بوركينا فاسو، إصابة أربعة لاعبين بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون في افتتاح منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتنطلق غداً الأحد منافسات كأس أمم أفريقيا بمواجهة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض أمام نظيره البوريكني.

وقال المدرب المساعد لبوركينا فاسو في المؤتمر الصحفي: "لدينا 4 حالات كورونا من لاعبي الفريق الأساسيين ولن نذكر أسماء".

وأضاف: "ظهر الفريق الأول المسؤول عن اختبارات كورونا إلى الفندق صباح أمس (الجمعة) في فندقنا لإجراء الفحوصات، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أخبرنا أنهم لم يرسلوهم، وبالتالي رفضنا إجراء الاختبار".

وتابع: "كان من المقرر أن يأتي فريق ثان في وقت لاحق بعد الظهر، لكنه جاء في النهاية في الساعة 10 مساءً، وتم إجراء الاختبارات، ولكنها كانت تحاليل أجسام مضادة فقط وليس مسحات PCR كما هو مقرر في اللوائح".

كما اعترض برتراند تراوري قائد بوركينا فاسو على ما حدث قائلاً: "إنها فضيحة، لا يمكننا أن نعلم قبل 24 ساعة من المباراة أن أربعة من لاعبي المنتخب كانت نتيجة اختبارهم إيجابية".

وأتم لاعب أستون فيلا الإنجليزي: "ليس لدي شعور بأن البروتوكول قد تم احترامه، يجب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يأخذ هذا في يده ويتم إجراء هذه الاختبارات وفقًا للوائح بسبب ما حدث بالأمس، الأمر معقد!".