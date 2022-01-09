شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع خطة "الخروج الآمن" لوليد سليمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مسئولو الأهلى فترة توقف الدوري لمناقشة ملف اعتزال وليد سليمان صانع العاب الفريق بعدما حسم الحاوى مستقبله بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى، واستقر مسئولي الأهلى على منح وليد سليمان كل المزايا التي كانت سوف تمنح لحسام عاشور قائد المارد الأحمر السابق الذى افتعل أزمة في اللحظات الأخيرة من إعلان خروجه من القلعة الحمراء ليتم سحب كل المزايا التي منحها له مسئولي الأهلى.

وينوى مسئولو الأهلى، استحداث منصب إدارى جديد لوليد سليمان تكريما له على الفترة التى قضاها داخل جدران الأهلى، وشهدت تحقيق العديد من الإنجازات بخلاف عدم افتعاله أى مشاكل طوال تواجده داخل الأهلي، وهو ما سيتم تنفيذه بعد الجلسة التى سيعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب خلال الفترة المقبلة

ويخطط مسئولو النادى الأهلى لتقديم أكثر من عرض لوليد سليمان ما بين الاتجاه إلى العمل الإدارى أو الفنى وبين العمل الإعلامى والتواجد فى قناة النادى وفقا لرغبته فى المجال المفضل له بعد الاعتزال، على أن يتم تنظيم مباراة اعتزال تليق باللاعب بعد نهاية الموسم الحالي، ليكون أفضل تكريم من النادى للاعب على فترة العطاء داخل النادى لأكثر من 10 سنوات فى القلعة الحمراء.