شكرا لقرائتكم خبر عن كان 2022.. منتخب الفراعنة وحلم التتويج الثامن بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الثانية فى تاريخ البطولة.
حصل منتخب مصر على لقب الفراعنة نسبة إلى الحضارة المصرية الشاهدة على عراقة التاريخ المصري، ويستعرض الخليج 365 أبرز 7 معلومات عن الفراعنة:
ـ تم تأسيس اتحاد الكرة المصرى عام 1921 وانضم إلى الإتحاد الدولى لكرة القدم عام 1923
ـ منتخب مصر أول منتخب أفريقى وعربى يصل إلى نهائيات كأس العالم فى عام 1934
ـ انضم الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كمؤسس عام 1957
ـ توج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات وكان التتويج الأول عام 1957
ـ جيل "الساجدين" تحت قيادة حسن شحاته الأبرز بعد حصد 3 ألقاب متتالية فى كأس الأمم
ـ أحمد حسن "الصقر" هو الأكثر مشاركة فى تاريخ الفراعنة برصيد 184 مباراة
ـ حسام حسن هو الهداف التاريخى لمنتخب مصر برصيد 69 هدف