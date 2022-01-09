ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022 عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية، مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية.



تُقام أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية بين منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ونظيره بوركينا فاسو على الملعب الأولمبي.

تنطلق مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" بتعليق رؤوف خليف.

ويواجه منتخب إثيوبيا نظيره الرأس الأخضر في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max" بتعليق نوفل باشي.

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كأس أمم أفريقيا

وفي الدوري الإسباني، يستقبل فريق إشبيلية نظيره خيتافي، مساء الأحد، في الجولة الـ20 من المسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق مضر اليوسف.

وفي مباراة أخرى، يواجه فريق فياريال نظيره أتلتيكو مدريد، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12ليلا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق أحمد البلوشي.

أما على مستوى الدوري الإيطالي، فيستقبل فريق فينيزيا نظيرة ميلان، في الجولة الـ21 من المسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 عصرا بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب".

وفي مباراة نارية، يحل فريق يوفنتوس ضيفا ثقيلا على روما، في قمة مباريات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ويوفنتوس هو الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة، على القناة الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

وفي مباراة قوية أخرى، يواجه فريق إنتر ميلان نظيره لاتسيو، في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وتبدأ المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر القناة الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

يحتضن ملعب الأضواء قمة مباريات الجولة 20 من الدوري الفرنسي، حين يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على ليون.

وتنطلق المباراة الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وليون عبر قنوات "بي إن سبورتس" على الهواء مباشرة.

ويواجه فريق النصر نظيره الوحدة في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي.

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبوظبي، وتُبث عبر قناتي "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" على الهواء مباشرة.