شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ اليوم تدريباته بمدينة جاروا الكاميرونية استعدادا لمواجهة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، تدريباته فى الكاميرون استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل فى ضربة البداية بأمم افريقيا، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة ، وتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد ابو جبل المصاب بكورونا.

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد اصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.

وقرر الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تشديد الاجراءات الاحترازية فى فندق اقامة الفراعنة فى الكاميرون، وتحذير أى لاعب من اختراق الفقاعة الطبية خوفا من الاصابة بفيروس كورونا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو ، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق ، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.