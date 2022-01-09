شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مصرى خالص.. مازن هشام يتأهل لمواجهة على فرج فى بطولة هوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالميا، ومازن هشام، لاعبا وادي دجلة، إلى المباراة النهائية ببطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 إلى 9 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز علي فرج على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في مباراة الدور ربع النهائي، بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 82 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-2, 13-11, 4-11, 11-3.

كما فاز مازن هشام على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 52 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-5, 13-11.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر يناير الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، إلى المركز الخامس.