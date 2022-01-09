شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: كل شىء يتطور فى مصر إلا التحكيم ويسير بشكل "عشوائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى السابق جهاد جريشة، أن التحكيم فى مصر يُدار بشكل عشوائى، ولا يستهدف التطوير بشكل مستمر، ويجب أن يتم تعيين لجنة حكام متفرغة.

وقال جريشة، فى تصريحات تليفزيونية: "التحكيم المصرى يحتاج إلى لجنة حكام متفرغة ولا تواجه ضغوطا من أجل العمل بشكل أفضل، والتحكيم فى مصر يسير بشكل عشوائى ويحتاج تطويرا، ويجب أن تكون هناك تخصصات فى لجنة الحكام الأمور يجب أن تُدار بشكل احترافي".

وأضاف: "يجب أن تكون طموحاتنا كبيرة فيما يخص تواجد طاقم مصرى كامل فى منافسات كأس العالم".

وأوضح جهاد جريشة أن الحكام بعد فترة التوقف تعود بمستوى ضعيف للغاية، مشددا على أن التوقفات تساهم فى كوارث تحكيمية، قائلا: "فترة التوقف تتسبب فى كوارث تحكيمية، وهذا يدل على أن الحكام لا يستغلون فترة التوقف فى التطور والتدريب بشكل جيد، ويحدث كوارث تحكيمية بعد التوقفات وكل شىء يتطور فى مصر إلا التحكيم".

وتابع: "محمد عادل عقب مباراة الأهلى والزمالك تورط بالتصريحات التى أدلى بها، ولكنه قدم مباراة تحكيمية على أعلى مستوى ولكنه تورط فى التصريحات".

واستطرد: "رابطة الأندية ساهمت فى تطوير العديد من الأمور فى الكرة المصرية، ولكن يجب أن يتم تجهيز حكامنا للدورى باستغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل، وكذلك استغلال بطولة كأس الرابطة للتطوير".

وأردف: "لا بد من تعيين لجنة حكام مُتفرغة وتعمل بشكل جيد لتطوير الأداء التحكيمى فى مصر، رئيس لجنة الحكام لا يتواجد فى مصر خلال فترة التوقف بسبب ارتباطه بالعمل فى كاف".

وختم جريشة حديثه قائلا: "لا بد أن يرد الحكام على الانتقادات فى الملعب بمستواهم الفنى، ولا بد من عدم الإدلاء بتصريحات من لجنة الحكام يجب ألا نحتاج للدفاع يجب أن نصحح الأخطاء فى الغرف المُغلقة، والعمل على تجهيز الحكام فقط".