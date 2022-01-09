شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: أخرجت ابني من الأهلي بسبب المشاركة ومروان حمدي تحدث بلسان كل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أنه أخرج نجله ياسين من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي؛ لأنه لم يكن يشارك مع الفريق، وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": زرت الأهلي مرة واحدة بعد رحيلي، بسبب مشاركة نجلي ياسين في ناشئين الأهلي، ولكني قررت أن يخرج من الأهلي لأسباب فنية؛ لأنه لا يشارك ففضلت أن أنقله إلى ناد آخر، وهو لديه نفس السمات الوراثية في حراسة المرمى بعائلتنا.

وأضاف: كنت أتضايق من مقولة "أبناء العاملين"، لكن هناك أمورًا تراها بشكل آخر عندما تنضج، في مجالات كثيرة في مصر البعض لا يشارك في مناصب يستحقها بسبب المجاملات، ولذلك أعتقد البعض أن هذا وارد في كرة القدم، ولكن الكرة لا تعرف المجاملات.

وواصل معلقا على تعرضه للتعليقات السلبية عبر السوشيال ميديا: البعض يقول تعليقات مثل "كريازي" ليس هناك شك بأن أي شخص يتضايق من التعليقات السلبية على السوشيال ميديا، ولكن بعض من يكتب هذه التعليقات من الجماهير الغاضبة، التي دائماً شجعتني وساندتني وليس من العدل أن تقبل منهم الثناء وترفض غضبهم ولا أتعلق كثيرا بالمدح والثناء، ولاعب الكرة لكي يستمر يجب أن يتقبل الوجه القبيح لكرة القدم.

واختتم: ليست لدينا سياسة النقد كل ما لدينا هو سخرية وتقطيع وشتيمة أو تطبيل، وأؤيد ما فعله مروان حمدي بعد اعتراضه على أسلوب النقد الكروي، ولكني فقط لا أؤيد الوقت الذي تكلم فيه، وما قاله مروان حمدي هو لسان حال كل لاعب.