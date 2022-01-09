شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو موسكاتيللي لاعب جنوى: أفضل اللعب لمصر عن إيطاليا وأتمنى حل أزمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ريكاردو موسكاتيللي لاعب جنوى الإيطالي تحت 18 عامًا وذو الأصول المصرية، أنه لم يشارك مع منتخبات إيطالية حتى الآن.

وقال موسكاتيللي صاحب الـ17 عامًا في تصريحات تليفزيونية، "هناك أشخاص تواصلوا معي لتمثيل منتخب مصر لكني لم ألتقى اتصالا من أحد مدربي المنتخبات المختلة، وأنه سيكون فخورا بتمثيل الفراعنة في المرحلة المقبلة.

وأضاف موسكاتيللي،"والدتي مصرية ايطالية لأن جدي مصري، لكنها لا تملك جنسية مصرية، أجد صعوبة في مسألة تمثيلي لمنتخب مصر لأن والدتي يجب أن تحصل على جواز سفر اولا بعدما انتهى جواز سفر جدي، أتمنى الوصول لحل".

وأكمل، "إذا وضعت باختيار بين مصر وإيطاليا سأختار الفراعنة، من الفخر أن ألعب بإسم مصر، فأنا أصولي مصرية وأتمنى أن أحقق ذلك وأسعد جدي".

وأتم: "محمد صلاح كان لاعبا عظيمًا هنا في إيطاليا ومازال حتى الآن، هو مصدر إلهام بالنسبة لي"

وعن ستيفان الشعراوي: " تمثيله لمنتخب إيطاليا على مصر اختيارات شخصية، ربما فعل ذلك لأنه لعب مع فئات عمرية مختلفة بالمنتخبات الإيطالية في البداية".