شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: لم أتأثر بغياب جماهير الأهلي "كرويا" ولو عاد بي الزمن سأرحل عن الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، أن رغبته في المشاركة بالمباريات كانت السبب الرئيسي في رحيله عن الأهلي، وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة": ككرة قدم ولدت في النادي الأهلي ولعبت لفرق الشباب وبعدها الفريق الأول، واستفدت من فترة تواجدي بهولندا وتعلمت معنى الاحتراف، وحققت 22 بطولة مع الأهلي، ولكن لم أحقق إنجازات مع المنتخب، لأن المنتخب الأول من بعد 2010 لم يحقق أي بطولات أصلاً.

وأضاف: بطولتا 2013 و2012، في دوري أبطال أفريقيا ولدتا من رحم المعاناة بسبب توقف النشاط، وحتى المستحقات المادية كانت تتأخر، ولذلك هما الأغلى في مسيرتي مع الأهلي.

وعن ذكرياته مع مباراة غانا التي خسرها المنتخب بنتيجة 6/1، قال إكرامي: هناك أيام لا تتكرر في كرة القدم، تشعر أن اللاعبين في غيبوبة، ويوم خسارتنا من غانا بسداسية كان من هذه الأيام.

وأضاف: لم أتأثر كرويا بغياب دعم جماهير الأهلي، بمجرد نزولي الملعب لا أرى غير اللاعبين، الموسم الماضي لعبت ضد الأهلي لأول مرة في حياتي، كان لدي شعور غريب جدا قبل اللقاء لأنني ألعب ضد المكان الذي تربيت فيه، وكانت لدي رغبة في دعم فريقي، وبمجرد نزولي للملعب لم أكن مشتتا على الإطلاق.

وتابع: كل الكلام الذي قلته من قبل عن أسباب رحيلي عن الأهلي كانت حقيقية، ولم أفضل أن أقول بعض الأسباب الأخرى؛ لأن لدي علاقة كبيرة بالنادي، والمشاركة هي السبب الرئيسي في رحيلي عن الأهلي، ولو عاد بي الزمن كنت سأتخذ نفس القرار.