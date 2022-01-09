شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: أغلقنا صفحة إيجالو وسنواجه مصر وليس صلاح.. والنسور المرشح الأول للقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بابافيمي راجي، المتحدث الإعلامي لمنتخب نيجيريا، جاهزية منتخب بلاده لمواجهة منتخب مصر الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات من منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الجاري.

وقال بابافيمي، في تصريحات تليفزيونية: "مستعدون بقوة وجئنا الكاميرون لحصد البطولة لدينا لاعبين مميزين في القائمة، وقادرون على التغلب على أي منافس".

وأضاف: "تحدث مع إيجالو وهو واحد من هدافي المنتخب النيجيري وكنا حريصين على تواجد اللاعب في البطولة ولكن منتخب نيجيريا أغلق صفحة إيجالو والمدرب سوف يتعامل مع غيابه ولدينا لاعبين مميزين قادرين على تعويض أي غياب"

وتابع: "نحترم منتخب مصر كثيرا، ومستعدون بقوة لمواجهته، ونرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارنا بكأس الأمم".

وعن الاستعداد لمواجهة مصر قال: "نعلم جيدا قدرات المنتخب المصري وكذلك نجومه على رأسهم محمد صلاح، ولكننا سنواجه منتخب مصر كمنتخب جماعي ولن نواجه محمد صلاح بمفرده ولدينا قائمة قوية أيضا تستطيع تقديم مباراة قوية ضد منتخب مصر"

وأضاف بابافيمي: "نحن المرشح الأول لحصد كأس الأمم الإفريقية، لا يهمنا المنافس أو من قد يتأهل للنهائي معنا، ولكننا نثق في قدراتنا ونرى أننا المرشح الأول لحصد اللقب، لدينا قائمة مميزة قادرة على تعويض أي غياب، ونحن نعلم قوة منتخب مصر جيدا ولكننا على أتم الاستعداد لمواجهة منتخب مصر في بداية مشوارنا".

ويقع منتخب نيجيريا في مجموعة واحدة رفقة منتخب مصر الوطني وغينيا بيساو وكذلك المنتخب السوداني في كأس أمم إفريقيا.