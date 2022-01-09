شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: المنتخب يمتلك جيلا قادرا على حصد اللقب.. ورحيل كهربا ظالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم النادى الأهلى السابق، أن المنتخب الوطنى الأول لديه مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على جلب اللقب الثامن لكأس الأمم الأفريقية التى ستنطلق بالكاميرون.

وقال رمضان السيد، فى تصريحات تليفزيونية: "البرتغالى كارلوس كيروش لديه مجموعة مميزة من اللاعبين فى مختلف المراكز، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومصطفى محمد نجم جالاتا سراى التركى، وغيرهما، وأرى أن المنتخب الوطنى مرشح بقوة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، رغم وجود منتخبات أخرى مرشحة مثل الكاميرون صاحب الأرض، والجزائر حامل اللقب النسخة الماضية، لكن اسم منتخب مصر له بريقه الخاص فى القارة السمراء".

وعن موسيمانى، قال رمضان السيد: "موسيمانى مدرب يحب ويكره، وهذا الأمر قادر على تدمير أى فريق، فأتعجب من إصراره على استبعاد كهربا من المباريات بشكل مستمر، فى مقابل الإصرار على الدفع بالموزمبيقى لويس ميكيسونى الذى لم يقدم أوراق اعتماده منذ قدومه إلى النادى الأهلى هذا الموسم، ولذلك أرى أن قرار إعارة كهربا إلى فريق هاتاى التركى، قرار ظالم وغير مبرر".