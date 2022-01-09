إكرامي: بكيت بعد نهائي نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، عن كواليس، تتويجه مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2012.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، إنه تعرض لنقد شديد من جماهير الأهلي بعد مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012.

وأضاف:"في نهائي ابطال افريقيا عام 2012 واستقبال شباكي لهدف أمام الترجي بمباراة الذهاب تعرضت للتشريح من جماهير الأهلي لمدة 12 يوما قبل مباراة العودة".

وأكمل:" بكيت لأول مرة في حياتي في مباراة العودة بعد الفوز بالمباراة وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في تونس".

وتابع:" كنت "بغل" في التدريبات حتى انسى ما حدث من الجماهير بعد مباراة الذهاب".