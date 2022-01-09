"هل يلعب للفراعنة؟".. لاعب جنوى يوضح رغبته بين اللعب لمصر أو إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد ريكاردو موسكاتيللي لاعب فريق الشباب في نادي جنوى الإيطالي، أنه تلقى إتصالات من أشخاص لاستطلاع رأيه حول تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار موسكاتيللي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه لم يتلق أي إتصالات من مدربي المنتخبات المصرية في الفترة الماضية، لافتًا لرغبته في التواجد ضمن صفوف الفراعنة.

وقال موسكاتيللي: "لم ألعب مع منتخبات إيطالية من قبل، هناك تواصل معي من جانب بعض الأشخاص لتمثيل منتخب مصر".

وأوضح: "لكني لم أتلق أي إتصالات من مدربي المنتخبات المصرية".

وأردف: "والدتي مصرية وجدي مصري، سأكون فخورًا لو لعبت لمنتخب مصر بالتأكيد، أتمنى أن يحدث ذلك لأجل جدي سعيدًا".

وأكمل: "ستيفان الشعراوي اختار تمثيل منتخب إيطاليا عن مصر، لكنها في النهاية اختيارات شخصية".

واختتم: "هناك فارق، ربما ستيفان فعل ذلك لأنه لعب مع الفئات العمرية لمنتخبات إيطاليا من البداية، وهو ما لم يحدث معي".