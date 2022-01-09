ريال مدريد يقهر فالنسيا برباعية ويواصل الانفراد بصدارة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق ريال مدريد فوزًا على نظيره فالنسيا، مساء السبت، بنتيجة 4-1، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 43، قبل أن يسجل فينسيوس جونيور هدفان في الدقيقتين 52 و61.

وجاء هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء سجلها اللاعب جونزالو جويديس.

وقبل صافرة النهاية عاد كريم بنزيما وسجل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة وواصل الانفراد بصدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة بالمركز التاسع.