نجم نيجيريا السابق يوجه رسالة لمصر قبل موقعة الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد جاربا لاوال نجم منتخب نيجيريا السابق، أن منتخب "النسور" جاهز لمواجهة منتخب مصر والتي تعتبر المواجهة الأصعب في المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا.

وقال نجم نيجيريا السابق في تصريحات عبر "الخليج 365" :"أرى أن مواجهة مصر هيّ الأصعب، فرص المنتخبين متساوية".

وعن المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، رد :"أرشح نيجيريا ومصر والسنغال والكاميرون والجزائر للوصول للنهائيات".

وتابع :"منتخب مصر لا يزال قويًا مثل السابق، ومحمد صلاح هو أقوى أوراق المنتخب المصري بالبطولة".

وأكمل :"أعرف محمد أبو تريكة، وأحمد حسام (ميدو) صديقي وكان لاعبًا ذكيًا".

وأنهى :"عصام الحضري حارس قوي للغاية على مستوى تاريخ مصر وأفريقيا".

ويتواجد المنتخب المصري مع كلا من (نيجيريا - السودان - غينيا بيساو).