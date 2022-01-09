برباعية.. ريال مدريد يعود لطريق الانتصارات على أنقاض فالنسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، بالفوز على فالنسيا، بنتيجة (4-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا.

وسجل رباعية ريال مدريد، كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين (43 من ركلة جزاء و88)، وفينيسيوس هدفين في الدقيقتين (52 و61)، بينما سجل جيديس لفالنسيا في الدقيقة (76).

وضرب فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكثر من عصفور بهذا الفوز العريض، حيث أن الفريق استفاق سريعا من كبوة الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية على يد جاره المدريدي خيتافي بهدف نظيف.

كما أن النقاط الثلاث أبعدت الفريق أكثر في الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الذي سيستقبل خيتافي الأحد على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، ولعب مباراة أقل من الميرينجي.

في المقابل، سقط "الخفافيش" في فخ الخسارة الثانية على التوالي، السادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 28 نقطة في المرتبة التاسعة مؤقتا.

بدأت المباراة بضغط من الريال، وكاد ميليتاو أن يفتتح التسجيل، حيث تلقى كرة عرضية من كروس، وسدد كرة رأسية تصدى لها ياسبر سيلسين.

وسدد هوجو جويامون لاعب فالنسيا، كرة رأسية داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسهولة في الدقيقة (12).

وأرسل جونزالو جيديس جناح فالنسيا تصويبة أرضية قوية، أمسك بها البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة (16).

وتلقى فينيسيوس جونيور كرة عرضية من الطرف الأيسر، من فيرلاند ميندي، وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة (19).

وأرسل لوكاس فاسكيز كرة عرضية من الجانب الأيمن، داخل المنطقة إلى كاسيميرو، الذي سدد بالرأس أعلى مرمى الخفافيش في الدقيقة (32).

وصوب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كرة قوية مرت أعلى مرمى ياسبر سيلسين حارس مرمى الخفافيش في الدقيقة (35).

وكاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش أن يسجل هدف التقدم لريال مدريد، بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة (41).

واحتسب الحكم ركلة جزاء للريال، بسبب تدخل عنيف على كاسيميرو، سجلها بنزيما بنجاح في الدقيقة (43)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فينيسيوس في إضافة الهدف الثاني للريال بالدقيقة (52)، بعد تبادل للكرة مع بنزيما قبل أن يسجل في شباك سيلسين.

وسجل فينيسيوس من جديد في الدقيقة (61)، حيث مرر بنزيما لأسينسيو الذي سدد كرة تصدى لها سيلسين، لترتد أمام فينيسيوس الذي أسكنها في الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فالنسيا، سددها جيديس وتصدى لها كورتوا قبل أن ترتد للبرتغالي الذي سددها بالرأس في الشباك مقلصا النتيجة للخفافيش.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة صاروخية من فاييخو لاعب فالنسيا من خارج المنطقة بالدقيقة (84).

وسجل بنزيما من جديد بالدقيقة (88)، إذ تلقى عرضية من ميندي، وراوغ الدفاع وسددها أسفل يسار الحارس سيلسين، ليؤمن النقاط الثلاث للميرنجي.

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