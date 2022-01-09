إصابة فريال أشرف بفيروس كورونا وخضوعها للعزل بالإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - أثبتت المسحة الطبية للبطلة الأولمبية ولاعبة منتخب الكاراتيه فريال أشرف الخاصة بتحليل فيروس كورونا والتي خضعت لها فور وصولها الإمارات أمس إلى إيجابية المسحة وثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وخضعت اللاعبة للعزل في فندق إقامتها بالإمارات.

وغادرت فريال أشرف إلى الإمارات صباح امس لاستلام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وكانت اللجنة المنظمة لجوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي قد أعلنت الشهر الماضي عن قائمة المكرمين في حفلها للأفضل في عام 2021.

وفازت فريال أشرف عبدالعزيز لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه بجائزة الرياضي العربي في الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

ومنحت جائزة الرياضي العربي، لأربعة أبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو هم، فريال أشرف عبد العزيز "مصر" وأحمد ايوب حفناوي "تونس" وسفيان البقالي "المغرب" وطارق علي حامدي "السعودية.

وحققت فريال أشرف الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو 2020 ، كأول فتاة في تاريخ الكاراتيه تحقق ميدالية ذهبية ، و كثانى مصرية تحقق ذهبية في الدورات الأولمبية ، بعد غياب 17 عاما عن اخر ذهبية حققها كرم جابر بطل المصارعة.

وكان من المقرر أن يرافق فريال في رحلتها والدها ووالدتها ، خلال تسلم الجائزة ، المقرر لها يوم 9 يناير، على أن تعود للقاهرة يوم 10 من نفس الشهر.