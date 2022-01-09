شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 8 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 8 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها راحة لبعض لاعبى الأهلى ومسحة طبية خارج النادى بسبب أعراض البرد، والإغراءات الخليجية تهدد مفاوضات الأهلي مع بن شرقي.

راحة لبعض لاعبى الأهلى ومسحة طبية خارج النادى بسبب أعراض البرد

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبى ألفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

على طريقة عبد القادر .. سموحة يدعم دفاع الأهلى فى الموسم الجديد

وجد مسئولو النادى الأهلي، حلاً للأزمة الدفاعية التى يعانى منها النادى مؤخرا، بعد طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للفريق تدعيم دفاع ألفريق بلاعب جديد على الأقل، خاصة مع بداية الموسم الجديد، ليدخل أكثر من لاعب دائرة الترشيحات أبرزهم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي.

الإغراءات الخليجية تهدد مفاوضات الأهلي مع بن شرقي