شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 8 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك، وبعثة منتخب مصر تصل الكاميرون بعد 6 ساعات طيران استعدادا لأمم أفريقيا.

بعثة منتخب مصر تصل الكاميرون بعد 6 ساعات طيران استعدادا لأمم أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى مدينة جاروا بالكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا 2022 بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك

وافق الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالى، على جدولة مديونياته لدى القلعة البيضاء والتنازل عن الشكوى التى قدمها ضد النادى وحصل من خلالها على حكم بتغريم الزمالك 650 ألف دولار.

مصدر بالأهلى: إصابة طاهر وعبد القادر و3 لاعبين بفيروس كورونا

كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك خمسة إصابات بفيروس كورونا بين صفوف لاعبى الأهلى، وذلك بعدما كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه بعد الرجوع إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم؛ بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

طبيب بيراميدز يتابع تطورات حالة إبراهيم عادل تمهيدًا للحاقه بالمنتخب

يتابع الدكتور مصطفى المنيرى، طبيب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تطورات حالة إبراهيم عادل لاعب الفريق الذى أثبتت المسحة التى أجراها إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لاستبعاده من رحلة السفر مع منتخب مصر إلى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

على طريقة عبد القادر .. سموحة يدعم دفاع الأهلي فى الموسم الجديد

وجد مسئولو النادي الأهلي، حلاً للأزمة الدفاعية التي يعاني منها النادي مؤخرا، بعد طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تدعيم دفاع الفريق بلاعب جديد على الأقل، خاصة مع بداية الموسم الجديد، ليدخل أكثر من لاعب دائرة الترشيحات أبرزهم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي.

جروس يوقع عقد تسوية مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

وقع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للزمالك، عقود تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، وتم الاتفاق بين المدرب ومجلس إدارة القلعة البيضاء على جدولة تلك المستحقات.

عصام عبد الفتاح يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام اليوم

يعقد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، جلسة اليوم ببعض مسئولى اتحاد الكرة لتقديم استقالته من منصبه، تاركاً للمجلس الجديد حرية اتخاذ القرار سواء باستمراره أو بالاستعانة باسم آخر يدير اللجنة فى المرحلة المقبلة.