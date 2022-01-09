شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يعقد جلسة مع كوماندوز يد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بناء على تكليف من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، وذلك من أجل الوقوف على المشكلات التي تواجه الفريق، والعمل على حلها.

ووعد أحمد مرتضى منصور كوماندوز يد الزمالك وجهازهم الفني، بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما حرص عضو مجلس إدارة الزمالك على حضور مران فريق اليد اليوم من أجل تحفيزهم ومواصلة النتائج المتميزة التي يحققونها، وكذلك توجيه رسالة دعم لهم من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

ومن ناحية أخرى يحدد الجهاز الطبى لفريق الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، موقف محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد الفريق، من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، التى ستقام مساء غد، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحصل شيكابالا على راحة من التدريبات الجماعية يومى الجمعة والسبت بسبب معاناته من نزلة برد، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لمنح اللاعب راحة من المران لحين التماثل للشفاء.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبى للزمالك موقف شيكابالا من المشاركة فى تدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري .