شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكاميرون: الاندفاع نحو محمد صلاح لن يتكرر وطلبنا حماية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، أن بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى مقر إقامتها في الكاميرون بسهولة ويسر، وكارلوس كيروش، المدير الفني، عقد محاضرة مع اللاعبين فور الوصول إلى مقر إقامة المنتخب في جاروا بالكاميرون.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "الاندفاع نحو صلاح لن يتكرر في الكاميرون وطلبنا حماية خاصة للاعب خلال إقامته في الكاميرون ويتم تأمين البعثة المصرية بالكامل".

وأضاف سفير مصر بالكاميرون: "طلبنا تأمين محيط إقامة بعثة منتخب مصر في الكاميرون بشكل جيد، وهو ما كانت حريصة السلطات الكاميرونية على تلبيته على الفور".

وأكد أن هناك التزاما شديدا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من مسئولي البعثة المصرية خلال تواجدهم في الكاميرون، وهناك تشديد على تطبيق التدابير الاحترازية".