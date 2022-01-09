شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يمنح لاعبي إنبي إجازة والعودة للتدريبات الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه إجازة غدا الأحد على أن يعود الفريق البترولى للتدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل، استعدادا لبطولة كأس الرابطة المقرر انطلاقها 12 يناير الجاري.

ويسعى حلمى طولان، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، استعدادًا لكأس الرابطة، ومن ثم عودة الدورى المصرى، عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى، من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو نادى إنبى 3 ملايين دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى في الانتقالات الشتوية القادمة، خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصرى.

واستطلع مسئولو إنبى رأى حلمى طولان، المدير الفني للفريق البترولى، حول الاستغناء عن اللاعب في انتقالات يناير، الذى أكد لهم حاجته لجهود القاطرة النيجيرية، لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى، ولكن أكد لهم في الوقت نفسه أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.