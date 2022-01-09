شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة والأردنى نصيب يشاركان فى تدريبات الاتحاد السكندرى بحضور مصيلحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود شبانة والأردنى عبد الله نصيب صفقتا الاتحاد السكندرى الجديدتان في مران زعيم الثغر، بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، الذى حرص على الحضور لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز بكأس الرابطة.

وتواجد في مران الاتحاد السكندرى اللاعبين الذين تم تصعيدهم من قطاع الناشئين للفريق الأول، وهم: زغلول محمد الدسوقى، على خالد، أحمد محمد محمود، علي الدين محمد على مواليد 2001 ومحمود بسيونى 2003.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، قد تعاقد مع لاعب نادي الزمالك محمود شبانة، والذى يُجيد اللعب بمركز قلب الدفاع، بناءً على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، لنهاية الموسم مع إمكانية مد فترة التعاقد.

ويواجه الاتحاد السكندري نظيره بيراميدز، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة، حيث وقع زعيم الثغر في المجموعة الأولى في كأس الرابطة التي تضم بيراميدز، المصرى، ايسترن كومباني، مصر للمقاصة، فيوتشر.

وفاز محمد مصيلحي برئاسة نادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة، وذلك بالتزكية، بعدما تم إغلاق باب الترشح بشكل الرسمى فى تمام الخامسة مساء الخميس الماضي، حيث لم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة مصيلحي على مقعد الرئيس.

وتقدم محمد مصيلحى الرئيس الحالى للاتحاد السكندرى بأوراق ترشحه لرئاسة النادى فى ولاية جديدة، وذلك فى الخليج 365 والأخير من فتح باب الترشح، وحظى مصيلحى باستقبال حافل من قبل أعضاء النادى خلال تقديم أوراق ترشحه، حيث قام الأعضاء بعمل "زفة إسكندرانى" فى استقبال مصيلحى قبل تقدمه بأوراق الترشح.



محمود شبانة



الأدرنى عبد الله نصيب



حسام حسن