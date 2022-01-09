شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الزمالك" يهزم الجزيرة في دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على فريق الجزيرة بنتيجة 85/71 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت بالصالة المغطاة بنادي الزمالك، في إطار الجولة الثامنة بدوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات الأربع للمباراة كما يلي:

-الفترة الأولى: 24/14 لصالح الزمالك.

-الفترة الثانية 44/26 للزمالك.

-الفترة الثالثة 68/49 لمصلحة الزمالك.

-الفترة الرابعة "الأخيرة" 85/71 للزمالك.

وشهدت المباراة عودة أنس أسامة لصفوف الفريق الأبيض بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وحضر اللقاء أحمد مرتضى منصور وأحمد عادل واللواء علاء مقلد أعضاء مجلس إدارة النادي، ومدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق كرة القدم الأول بالزمالك، وحسن الحصري المدير لفريق الطائرة بالنادي.

يذكر أن الفريق كان قد فاز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 80-72 في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار الجولة السابعة من دوري السوبر.

من جانبه، قرر الجهاز الفني لسلة الزمالك استئناف التدريبات غدًا الأحد بالصالة المغطاة بالنادي استعدادا لخوض الجولة التاسعة من دوري السوبر أمام الاتحاد على صالة الأخير الثلاثاء القادم.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعدا وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا، ورامي العايدي إداريا.