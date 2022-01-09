شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: الإسماعيلي أخطرني بالرحيل.. وسأدرس العروض لتحديد وجهتي المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي، أن ناديه أخطره بشكل رسمي برحيله عن النادي بعدما كان على قائمة الانتظار.

وكتب صبحي عبر حسابه على "فيس بوك": "تم إبلاغي اليوم بعدم وجود مكان لي مع فريق الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، كنت قيد الانتظار منذ بداية الموسم وحتى آخر لحظة وضعت نفسي كاختيار للكيان الذي أعشقه على أمل قيدي في قائمة الفريق خلال شهر يناير الجاري.. كنت أتمنى الاستمرار مع الفريق، في ظل الظروف التي يمر بها، ولكنها في النهاية وجهة نظر احترمها.. أشكر مجلس الإدارة على قرار عودتي للتدريبات رغم أنه حق مشروع لي.. لن أقبل أن استمر في أي مكان ليس لي دور فني فيه، هكذا تعلمت داخل الإسماعيلي، تربيت على الطموح والإصرار.. سوف أدرس العروض المتاحة لي وحسم وجهتي المقبلة، خاصة أنه يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير الجاري.. ما زلت قادرا على العطاء ولدي طموحات كبيرة لن تتوقف، ومستمر في عملي بنفس طموحي وإصراري الذي لا حدود له ما دمت قادر على العطاء.. أتمنى من جميع عشاق النادي الوقوف بجانبه خلال هذه الفترة العصيبة، حتى يعود كيانا كبيرا كما عاهدناه.. أتمنى كل التوفيق لنادينا و بيتي الكيان الكبير النادي الاسماعيلي".