شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعد بالقوة الضاربة لإيسترن كومباني في غياب الثنائي الدولي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق فيوتشر تدريباته اليومية استعدادا لمباراة إيسترن كومباني، في اللقاء الذى يجمع الفريقين بافتتاح مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حيث أجرى علي ماهر، مدرب الفريق، تقسمية بين اللاعبين، بالإضافة إلى فقرة خاصة لحراس المرمى.

ويغيب الثنائي الدولي، محمد عبد المنعم، وعمر كمال عبد الواحد، عن المشاركة مع فيوتشر في البطولة المرتقبة، نظراً لتواجدهم مع بعثة المنتخب الوطني التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

واطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، بعد مشاركته في لقاء المريخ السوداني الودي، الذي أقيم الخميس الماضي، وانتهى بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وكان جنش قد غاب عن فيوتشر في آخر جولتين بالدوري؛ بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة إنبي.



احمد رفعت



جانب من التقسيمة



جنش



حراس المرمى



رفعت



عربي بدر وسافيولا



علي ماهر



فيوتشر



كريم نيدفيد



مران فيوتشر



مصطفى البدري

وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، أن مجموعة فريقه في كأس رابطة الأندية مجموعة قوية، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نشكر رابطة الأندية على هذه البطولة لأنها مفيدة لجميع الفرق في الدوري خلال فترة التوقف، ومجموعتنا قوية تضم أكثر من فريق واجهناه بمسابقة الدوري خلال الجولات التي خضناها.

واصل: نسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين خلال البطولة وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فيها والتتويج باللقب.

ووقع فيوتشر في المجموعة التي تضم فرق: بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني ومصر المقاصة، والمصري.

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.