شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينهي إجراءات إعارته إلى هاتاي التركي خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي محمود كهربا، لاعب الأهلي، إجراءات إعارته إلى نادي هاتاي سبور التركي لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري خلال 48 ساعة، بعد التوصل لاتفاق على كافة التفاصيل المالية بين الناديين سواء المقابل الذي يحصل عليه النادي الأهلي أو اللاعب.

وينضم كهربا إلى صفوف هاتاي لمدة 6 شهور مقابل 500 ألف دولار، حيث يحصل الأهلي على 250 ألف دولار ويحصل كهربا على مثلهم، على أن يسافر اللاعب إلى تركيا أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين لتوقيع العقود وتقديمه لوسائل الإعلام من قبل ناديه الجديد.

وحرص محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، على تعليق لافتة بغرفة خلع ملابس المارد الأحمر، وكتب عليها "ممنوع الجلوس هنا لمدة 6 أشهر"، فى إشارة لمنع أى من زملائه الاقتراب من دولابه الخاص بالقلعة الحمراء لحين انتهاء إعارته وعودته للنادى مرة أخرى، وتقبل لاعبو الأهلى الأمر بصدر رحب ودخل كل منهم فى وصلة هزار مع اللاعب قائلين: "تؤمر يافولت".

ويستعد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لوداع زملائه بالمارد الأحمر قبل الرحيل إلى تركيا خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إعارته لنادي هاتاي سبور لمدة ستة أشهر.