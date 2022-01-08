شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 8 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 8 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك، والحسم يقترب.. مصطفى فتحى للتعاون السعودى مقابل مليون دولار.

الحسم يقترب.. مصطفى فتحى للتعاون السعودى مقابل مليون دولار

علم الخليج 365، أن هناك مسئول من نادي التعاون السعودي يتواجد في مصر حالياً لإنهاء صفقة ضم مصطفي فتحي من الزمالك، بعد موافقة اللاعب على الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وينتهي عقد مصطفي فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدخل العديد من المحلية والخارجية في مفاوضات لضمه.

فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك

وافق الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالى، على جدولة مديونياته لدى القلعة البيضاء والتنازل عن الشكوى التى قدمها ضد النادى وحصل من خلالها على حكم بتغريم الزمالك 650 ألف دولار.

جروس يوقع عقد تسوية مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

وقع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق للزمالك، عقود تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، وتم الاتفاق بين المدرب ومجلس إدارة القلعة البيضاء على جدولة تلك المستحقات.

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