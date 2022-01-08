الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع جناح إيفواري مقابل 300 ألف دولار

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القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي الإسماعيلي من التعاقد مع الإيفواري جان موريل بورى، لاعب دينامو مينسك البيلاروسي، مقابل 300 ألف دولار.

وحرص المهندس يحيي الكومي، رئيس الإسماعيلي، على إرسال عقد مبدئي للاعب ليؤكد جديته في إنهاء الصفقة مع حضور اللاعب للقاهرة

ومن المقرر أن يكون بوى هو ثالث صفقات الأسماعيلي في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع البوليفي كارميلو والجامبي سايكو.

ويعد بوي صاحب الـ25 عاما من أهم اللاعبين في الدوري البيلاروسي، حيث يشغل مركز الجناح، وحظي بإعجاب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي.

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور مجدى الباز، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تعرض لشد فى الخلفية إثر مشاركته خلال تقسيمة اليوم.

وأضاف الدكتور مجدى الباز، فى تصريحات صحفية، أن محمد فوزى حارس المرمى تعرض لكدمة فى الركبة وسيخضع للأشعة لتحديد إمكانية لحاقه بمواجهة سموحة من عدمها.

وأشار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى أن أحمد مدبولى صانع الألعاب حصل على راحة سلبية اليوم؛ بسبب شعوره ببعض الآلام فى الأسنان.

ويحل الإسماعيلى ضيفا مساء الخميس المقبل على سموحة بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بكأس رابطة الأندية.