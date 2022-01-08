شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج المنتخب الوطني غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجري المنتخب الوطني مسحة المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية غدًا حسب البرنامج الموضوع من قبل اللجنة المنظمة كما يقام صباح غد اجتماع الوصول للمنتخب الوطني، فيما طلب كارلوس كيروش أن يكون تدريب الغد في الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة) استعدادا للقاء نيجيريا في السادسة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت الكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بمدينة جاروا، ومن المقرر أن يكون التدريب مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة الـ15 دقيقة الأولى منه.
وكان المنتخب الوطني قد أدى اليوم مرانًا تنشيطيًّا في حمام السباحة بمقر إقامته بعد وصوله قبل الانتظام في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كيروش، تناولوا بعده وجبة العشاء.
ووصلت بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى مدينة جاروا بالكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا 2022 بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.
واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وجاء قائمة مصر كالتالى: حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، وفي الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.
واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز بعد إصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدى من القائمة الاحتياطية.