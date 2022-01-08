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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك، ومصدر بالأهلى: إصابة طاهر وعبد القادر و3 لاعبين بفيروس .

بعثة منتخب مصر تصل الكاميرون بعد 6 ساعات طيران استعدادا لأمم أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى مدينة جاروا بالكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا 2022 بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

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فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك

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مصدر بالأهلى: إصابة طاهر وعبد القادر و3 لاعبين بفيروس كورونا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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