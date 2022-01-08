شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك، ومصدر بالأهلى: إصابة طاهر وعبد القادر و3 لاعبين بفيروس كورونا.

بعثة منتخب مصر تصل الكاميرون بعد 6 ساعات طيران استعدادا لأمم أفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى مدينة جاروا بالكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا 2022 بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

فرجاني ساسي يوافق على جدولة مديونياته والتنازل عن شكوى الزمالك

مصدر بالأهلى: إصابة طاهر وعبد القادر و3 لاعبين بفيروس كورونا

طبيب بيراميدز يتابع تطورات حالة إبراهيم عادل تمهيدًا للحاقه بالمنتخب

على طريقة عبد القادر .. سموحة يدعم دفاع الأهلي فى الموسم الجديد

جروس يوقع عقد تسوية مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

عصام عبد الفتاح يتقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام اليوم