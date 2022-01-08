شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى يحدد موقف شيكابالا من المشاركة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الطبى لفريق الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، موقف محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، التى ستقام مساء غد، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحصل شيكابالا على راحة من التدريبات الجماعية يومى الجمعة والسبت بسبب معاناته من نزلة برد، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لمنح اللاعب راحة من المران لحين التماثل للشفاء.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الطبى للزمالك موقف شيكابالا من المشاركة فى تدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري .