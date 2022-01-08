شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال ثنائى سموحة "ميرا" و"رفاعى"إلى إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على انتقال الثنائى عمر محمد فاروق الشهير بـ"ميرا"، وأحمد رفاعى لاعبى الفريق إلى نادى إيسترن كومباني.

ويضم سموحة أكثر من لاعب يجيد اللعب فى نفس أماكن ميرا ورفاعي، ولا يشاركان مع الفريق السكندري، لذلك فضل الاستغناء عن خدماتهما واعطائهما الفرصة للمشاركة مع احد اندية الدورى الممتاز.

ويواصل الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحة عقب الراحة السلبية التى منحها سامى للاعبين لمدة 24 ساعة ويستعد الفريق لاولى مبارياته بكأس الرابطة يوم الخميس المقبل على استاد الاسكندرية.

واكتملت القوة الضاربة لسموحة حيث استغل سامى فترة التوقف لعلاج المصابين وتجهيز اللاعبين لخوض مباريات كأس الرابطة باستثناء مروان حمدى الذى انضم اليوم إلى صفوف المنتخب.