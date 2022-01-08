ملف الخليج 365.. بعثة مصر تصل الكاميرون.. مران الأهلي.. وبرشلونة يتعثر أمام غرناطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 8 يناير 2022.
اتحاد الكرة يكشف مصير كأس مصر للموسم الماضي
كرة سلة.. فوز الزمالك وخسارة الاتحاد في الجولة الثامنة بدوري السوبر
تعادل قاتل.. برشلونة يتعثر أمام غرناطة في الليجا
حارس الإسماعيلي يعلن رحيله عبر الخليج 365
إصابات 3 نجوم في منتخب السنغال بفيروس كورونا
خاص.. تحديد حكم مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا
سلة الأهلي تفتتح مبارياتها في الدور الثاني بالفوز على سبورتنج بدوري السوبر
لمواجهة كورونا.. 10 قرارات جديدة يطبقها كاف لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية 2021
مران الأهلي استعدادا لكأس الرابطة.. موسيماني يقود التدريبات.. ومسحة طبية للاعبين
بعثة منتخب مصر تطير إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم