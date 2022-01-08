ملف الخليج 365.. بعثة مصر تصل الكاميرون.. مران الأهلي.. وبرشلونة يتعثر أمام غرناطة

بعثة منتخب مصر تطير إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم

سلة الأهلي تفتتح مبارياتها في الدور الثاني بالفوز على سبورتنج بدوري السوبر

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية