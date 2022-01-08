كرة سلة.. فوز الزمالك وخسارة الاتحاد في الجولة الثامنة بدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق فريق الزمالك لكرة السلة إنتصاره الثاني في دوري السوبر على الجزيرة بنتيجة 85-71، في إطار مباريات الجولة الثامنة بالمرحلة الترتيبية لدوري سوبر السلة.

وبذلك يعوض الزمالك الهزيمة التي تعرض لها أمام الجزيرة في الجولة الأولى من المسابقة بعد أن خسر المباراة بنتيجة 70-56.

وبدأ الزمالك المباراة بصورة قوية، وتقدم في الفترة الأولى بنتيجة 24-14، وواصل الفريق الأبيض سيطرته في المباراة لينهي الفترة الثانية بنتيجة 44-26.

وحسم الزمالك الفترة الثالثة له بنتيجة 68-49، قبل أن يحسم الفريق الأبيض الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 85-71.

وشهدت المباراة عودة أنس أسامه من الإصابة، ومشاركاته مع فريق الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مع منتخب مصر في بطولة الأفروباسكت أمام إفريقيا الوسطى في أغسطس من العام الماضي.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الـ10 تاركا المركز الثامن لأول مرة في هذا الموسم، ليتراجع سموحة الذي خسر أمام مصر للتأمين إلى المركز الثامن والأخير برصيد 9 نقاط.

وعلى جانب أخر، فاز فريق المصرية للإتصالات على الاتحاد بنتيجة 80-75.

وفي إطار نفس الجولة، فاز مصر للتأمين على نظيره سموحة بنتيجة 80-67.