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إصابات 3 نجوم في منتخب السنغال بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعرض 3 لاعبين بصفوف منتخب السنغال للإصابة بفيروس (كوفيد 19) وذلك خلال تواجد الفريق في الكاميرون من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021.

وكشف تحليل فيروس كورونا إصابة كل من إدوارد ميندي حارس مرمى ، وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، وفامارا ديديو مهاجم ألانيا سبور، قبل المباراة التي يخوضها الفريق أمام زيمبابوي.

ويلعب المنتخب السنغالي مباراة الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية الإثنين المقبل، على أن يخوض الجولة الثانية ضد غينيا، وفي ختام مرحلة المجموعات يواجه مالاوي.

وتأهل المنتخب السنغالي لنهائي النسخة الماضية التي أقيمت في مصر عام 2019، ولعب المباراة النهائية منها أمام زيمبابوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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