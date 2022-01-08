غرناطة يُجبر برشلونة على التعادل وسوسييداد يُوقف نزيف النقاط

أجبر غرناطة ضيفه برشلونة على التعادل (1-1) اليوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبادر الفريق الكاتالوني بافتتاح النتيجة عبر مهاجمه الهولندي لوك دي يونغ (57).



إلاّ أنّ أصحاب الضيافة تمكنوا من تعديل الكفّة عبر أنتونيو بويرتاس (89).



ورفع برشلونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس مؤقتاً في حين بات رصيد غرناطة 24 نقطة في المرتبة الثانية عشرة مؤقتاً أيضاً.



يذكر أن برشلونة أنهى اللقاء منقوصاً من خدمات نجمه الصاعد "غافي" الذي طرد من الميدان في الدقيقة 79 لجمعه بطاقتين صفراوين.



وفي مباراة أخرى وضع ريال سوسييداد حدّاً لسلسلة من ست مباريات من دون انتصار بعد فوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-صفر.



وتمكّن سوسييداد من إيقاف نزيف النقاط بعد ست مباريات لم يحرز فيها أي فوز مقابل تعادلين وأربع هزائم.



وتقدّم سوسييداد إلى المركز الرابع مؤقتًا مع 33 نقطة فيما يحتل سلتا فيغو المركز 12 برصيد 23 نقطة.



وسجّل لاعب الوسط ميكيل أويارسابال هدف المباراة الوحيد (13) ليهدي أصحاب الأرض النقاط الثلاث.

(وكالات)