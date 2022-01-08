شاهد - فيديو صادم لسقوط لاعب خلال مباراة في الدوري القطري

المنامة - ياسر ابراهيم - ألغيت مباراة الريان والوكرة في دوري نجوم قطر لكرة القدم السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، في الدقيقة 42 عقب سقوط عثمان كوليبالي مدافع الوكرة فجأة داخل الملعب بينما كان فريقه متأخراً صفر-1.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط كوليبالي داخل المرمى وارتعاش جسده بشكل غريب مع جحوظ عينيه، ليهرع إليه الطاقم الطبي ولاعبو الفريقين في محاولة لإنقاذه، بينما قرر الحكم القطري سعود العذبة إيقاف المباراة بعد ذلك.



وقالت محطة الكأس القطرية التلفزيونية عبر حسابها على تويتر: "عدم استكمال مباراة الريان مع الوكرة بعد سقوط مدافع الوكرة عثمان كوليبالي في الدقيقة 42".



ولم تعلن رابطة دوري النجوم أو نادي الوكرة أي تفاصيل عما حدث للاعب عقب خروجه من الملعب وإلغاء المباراة بالفعل.



من جانبها، أكدت شبكة beIN SPORTS القطرية أن لاعب الوكرة عثمان كوليبالي على قيد الحياة ووضعه الصحي في تحسن.



وقبل إيقاف المباراة، سجل الإيراني شجاع خليل زادة هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي جميس رودريغيز.

المصدر: مواقع الكترونية



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