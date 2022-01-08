الامارات | فريق مغمور يصعق نيوكاسل ويخرجه من كأس إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مغمور يصعق نيوكاسل ويخرجه من كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق كامبريدج يونايتد من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه نيوكاسل من الدور الثالث لمسابقة كأس انجلترا لكرة القدم بعد فوزه عليه 1-صفر اليوم. وخاض الدولي الانجليزي كيران تريبييه مباراته الاولى مع نيوكاسل بعد انضمامه اليه قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية، وهي اولى صفقات نيوكاسل منذ تسلّم صندوق الإستثمارات السعودي ملكية النادي.

ويعيش نيوكاسل الذي يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الممتاز، ظروفًا صعبة حيث فاز بمباراة يتيمة مقابل 8 تعادلات و10 هزائم في "البريميرليغ" هذا الموسم، قبل أن تزيد خسارته المذلّة امام فريق من الدرجة الثالثة جراحه، وذلك تحت انظار جماهيره الغاضبة في ملعبه "سان جيمس بارك".

سجّل جو أيرونسايد هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة من إنطلاق الشوط الثاني اثر تسديدة من مسافة قريبة عقب معمعة داخل المنطقة. وأُلغي هدفان لنيوكاسل خلال اللقاء، فيما أضاع البرازيلي جولينتون فرصة ذهبية للتسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع، الا أنّ الحارس البلغاري ديميتار ميتوف تصدى للمحاولة.

وبخلاف نيوكاسل، تخطى ليستر سيتي كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات ليفوز على واتفورد 4-1. وسجّل اهداف ليستر كل من البلجيكي يوري تيليمانس (7 من ركلة جزاء) وجيمس ماديسون (25) وهارفي بارنيس (54) ومارك البرايتون (85).

وعوض كريستال بالاس تأخره ليهزم ميلوول 2-1 في دربي جنوب لندن. واكتسح برينتفورد نظيره بورت فالي 4-1، فيما ودّع بيرنلي من الدوري الممتاز المسابقة بخسارته أمام ضيفه هدرسيفيلد 1-2.

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