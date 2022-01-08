الامارات | كوزمين يتفوق تكتيكيا على ريبروف.. و3 أسباب وراء فوز الشارقة على العين

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين يتفوق تكتيكيا على ريبروف.. و3 أسباب وراء فوز الشارقة على العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين من قيادة فريقه الشارقة لتحقيق فوز ثمين على فريقه السابق العين المتصدر لدوري أدنوك، وإلحاق الهزيمة الأولى به في الدوري، وذلك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد نادي الشارقة في ختام الدور الأول للدور، وانتهت بفوز الشارقة 2-صفر.

وكشف كوزمين من خلال قراءته الجيدة لمنافسه قبل وأثناء المباراة خبايا وأسرار ونقاط الضعف في صفوف الفريق العيناوي، واستغلالها لمصلحة فريقه الذي حل في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وتجمد رصيد العين عند 30 نقطة في الصدارة.

وبدا واضحا تفوق كوزمين تكتيكيا على مدرب العين ريبروف، وقادت 3 أسباب رئيسة الشارق لتحقيق الفوز المهم، من خلال السيطرة الجيدة خصوصا على وسط الملعب، والتحكم في مفاتيح اللعب عن طريق الثنائي الأوزبكي شوكوروف وماجد راشد اللذان قام بمهام خاصة في هذه المباراة، وترجم ذلك كل من البرازيليين كايو لوكاس ولوان بيريرا بالتسجيل في المرمى العيناوي، بجانب استغلال الشارقة للأخطاء الدفاعية القاتلة التي وقع فيها دفاع العين، وتسببت في استقبال شباكه هدفين سريعين في بداية المباراة، إذ انهار دفاع العين في 18 دقيقة فقط، شهدت تسجيل الشارقة هدفي الفوز عن طريق كايو لوكاس" ولوان بيريرا " 11 و" 18".

ومثلت التدخلات الموفقة لكوزمين في الوقت المناسب، وتوظيفه الجيد للاعبي فريقه ونجاحه في إدارة المباراة في تفوق الشارقة بجانب نجاح دفاع "الملك"، ومن خلفه الحارس عادل الحوسني في الحد من مفاتيح اللعب ومصدر الخطورة في صفوف العين، خصوصا المهاجم الخطير التوغولي لابا كودجو المتصدر لقائمة هدافي الدوري حتى الآن برصيد 13 هدفا الذي بدا غائبا في هذه المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news