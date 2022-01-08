من الرياض للدوادمي.. مرحلة سابعة من مغامرات رالي داكار السعودية

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ومع نهاية المرحلة السادسة، بدأت ملامح المنافسة تتضح أكثر، حيث يتصدر القطري ناصر العطية سائق فريق «تويوتا» فئة السيارات، وبفارق 48 دقيقة و54 ثانية من السعودي يزيد الراجحي سائق «أوفر درايف» صاحب المرتبة الثانية، فيما يحلّ الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق «بي آر إكس» في المركز الثالث.
وفي فئة الدراجات النارية، يتمسك البريطاني سام سندرلاند سائق فريق «غازغاز» بصدارة ترتيب هذه الفئة، وبفارق دقيقتين و39 ثانية من النمساوي ماتياس والكنر، والذي يحل ثانيا في الترتيب، فيما يأتي الأسترالي دانييل ساندرز سائق «غازغاز» في المرتبة الثالثة.
في حين لا يزال فريق «كاماز» مسيطرا على فئة الشاحنات خلال المراحل الستة الماضية، حيث يستحوذ ثلاثة من سائقيه على المراتب الأولى، إذ يحل دميتري ستونيكوف في المركز الأول، متقدما بفارق 10 دقائق و29 ثانية عن زميله إدوارد نقولاييف، فيما يأتي أنطون شيبالوف في المركز الثالث.
أما في فئة المركبات الخفيفة تي3، يحتل التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صدارة الترتيب العام للفئة بفارق 23 دقيقة و9 ثوان عن السويدي سيباستيان إريكسون صاحب المركز الثاني، فيما تحتل الإسبانية كريستيان غوتييرز المركز الثالث في الترتيب العام للفئة.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، يواصل السائق البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفييرا صدارة هذه الفئة، وبفارق 6 دقائق و56 ثانية عن الأمريكي أستون جونز صاحب المركز الثاني، أما البولندي ميشال غوشتال فيأتي في المرتبةِ الثالثة لهذه الفئة.
وفي فئة الدراجات رباعية العجلات «كوادز»، يعتلي الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق «ياماها» صدارة الترتيب العام للفئة، بفارق 4 دقائق و52 ثانية أمام الأمريكي بابلو كوبيتي دراج فريق «ديل أمو ياماها»، فيما حجز الروسي أليكساندر ماكسيموف دراج شير المركز الثالث.
المتصدرون حتى نهاية المرحلة السادسة
- فئة السيارات: القطري ناصر العطية سائق فريق «تويوتا» بفارق 48 دقيقة و54 ثانية من السعودي يزيد الراجحي سائق «أوفر درايف».
- الدراجات النارية: البريطاني سام سندرلاند سائق فريق «غازغاز» بفارق دقيقتين و39 ثانية من النمساوي ماتياس والكنر.
- الشاحنات: يستحوذ 3 من سائقي فريق «كاماز» على المراتب الأولى، يتقدمهم ديمتري ستونيكوف بفارق 10 دقائق و29 ثانية عن إدوارد نِقولاييف، فيما يأتي أنطون شيبالوف ثالثا.
- المركبات الخفيفة تي3: التشيلي فرانشيسكو كونتاردو أولا بفارق 23 دقيقة و9 ثوان عن السويدي سيباستيان إريكسون الثاني.
- المركبات الصحراوية الخفيفة تي4: السائق البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفييرا بفارق 6 دقائق و56 ثانية عن الأمريكي أستون جونز صاحب المركز الثاني.
- الدارجات رباعية العجلات «كوادز»: الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق «ياماها» بفارق 4 دقائق و52 ثانية أمام الأمريكي بابلو كوبيتي دراج فريق «ديل أمو ياماها».
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