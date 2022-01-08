شكرا لقرائتكم خبر أبها يبطئ قطار الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبطأ فريق أبها سرعة قطار الشباب في مشوار الوصول إلى محطة الصدارة بعد أن خطف أمامه نقطة ثمينة في اللقاء الذي جرى بين الفريقين أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الأسبوع الـ16 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أبها هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه حسن القيد الذي سجل هدفا من تسديدة رائعة ارتطمت بالقائم الأيمن وولجت مرمى الشباب.

وحافظ أبها على تقدمه حتى أنهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كشر الليث عن أنيابه وبحث عن الوصول لمرمى عبدالعالي المحمدي بمختلف الطرق إلا أن صمود دفاع أبها وتألق المحمدي حالا دون السماح له بمعادلة النتيجة، وذلك قبل أن يأتي هدف التعادل عن طريق نيران صديق، عندما حول عبدالرحمن البركة كرة إيفر بانيغا من ضربة ثابتة إلى رأسية عن طريق الخطأ سارت عكس اتجاه تحرك المحمدي وعانقت شباكه هدفا تعادليا في الدقيقة 58.

وأبقت النتيجة فريق الشباب في المركز الثاني برصيد 32 نقطة لكنه ابتعد عن ملاحقة الاتحاد وأصبح الفارق بينهما 4 نقاط، كما سمح للنصر بمزاحمته على المركز بعد أن رفع الأخير نقاطه إلى 29 بفوزه على ضمك أمس.

في المقابل، رفع أبها رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، متعادلا في الرصيد مع الطائي الثامن.