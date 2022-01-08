الصربي إيليش مدربا للقادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إيليش، لتولي تدريب الفريق الأول خلفا للتونسي محمد دحمان. وكانت آخر محطات إيليش، تدريب نادي الشرطة العراقي، حيث حقق معه كأس السوبر العراقي 2019 كما سبق لإيليش تدريب الأهلي السعودي في فترتين عامي 2011 و2013 وحقق معه كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى تدريب الرائد من 2016 حتى 2018.



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