النصر يكسر عقدة المحالة بهزيمة ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسر فريق النصر عقدة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بعد أن حقق فوزه الأول على ضمك بنتيجة 2/ 0 في اللقاء الذي جرى بين الفريقين أمس ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تكفل بتسجيل ثنائية النصر، أندرسون تاليسكا في الدقيقة 19 وبيتي مارتينيز في الدقيقة 51.

وكان النصر واجه ضمك على ملعب المحالة في لقاءين سابقين لم يستطع خلالهما تحقيق الفوز، حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل، فيما فاز ضمك في المباراة الثانية.

وبهذا الانتصار واصل النصر سلسلة انتصاراته التي حققها في الجولات الماضية وكان الفوز على ضمك هو الرابع على التوالي ليرفع بذلك رصيده إلى النقطة 29 على بعد 6 نقاط خلف المتصدر الاتحاد مع تبقي لقاء مؤجل للأخير أمام الهلال.

كما فك ارتباطه بضمك الذي كان متساويا معه بعدد النقاط قبل اللقاء برصيد 26 نقطة لكلا الفريقين.

وخرج النصر بالكلين شيت الثالث في آخر 4 لقاءات منذ تولي المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو قيادة الفريق، حيث لم يستقبل سوى هدف وحيد أمام الحزم في المباراة التي انتهت بفوز النصر 2/ 1.

على الجهة الأخرى واصل ضمك سلسلة تعثراته المتتالية، حيث لم يستطع تحقيق الفوز في الجولات الأربع الأخيرة من منافسات الدوري وتجمد رصيده عند النقطة 26 بعد أن تعادل في لقاءين وخسر مثلهما.

ويرجع أخر فوز لضمك إلى الجولة الـ 12 عندما انتصر على الفيحاء 1/ 0.

ما بعد المباراة

