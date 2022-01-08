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10 صفقات مليونية للهجن بمهرجان المؤسس

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أسواق بيع وشراء المطايا المشاركة في مسابقات الهجن ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، إبرام العديد من الصفقات المليونية، حيث تم خلال 24 ساعة، عقد 10 صفقات شراء تراوحت قيمتها بين 600 ألف إلى أكثر من مليوني ريال، غالبيتها خلال المرحلة التمهيدية قبل خوض المطية السباق بهدف المشاركة بها.

وانطلقت أشواط سباقات الهجن المصاحبة لفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز في الرابع من شهر يناير الحالي بـ 219 شوطا، بمشاركة 8 دول عبر أكثر من 8 آلاف مطية، تتنافس في أشواط عامة ورموز.

وكانت إدارة المهرجان خصصت جوائز مالية تعد الأعلى عالميا في سباقات الهجن، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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