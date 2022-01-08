10 صفقات مليونية للهجن بمهرجان المؤسس

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وانطلقت أشواط سباقات الهجن المصاحبة لفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز في الرابع من شهر يناير الحالي بـ 219 شوطا، بمشاركة 8 دول عبر أكثر من 8 آلاف مطية، تتنافس في أشواط عامة ورموز.
وكانت إدارة المهرجان خصصت جوائز مالية تعد الأعلى عالميا في سباقات الهجن، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.
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