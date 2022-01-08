شكرا لقرائتكم خبر 10 صفقات مليونية للهجن بمهرجان المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت أسواق بيع وشراء المطايا المشاركة في مسابقات الهجن ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، إبرام العديد من الصفقات المليونية، حيث تم خلال 24 ساعة، عقد 10 صفقات شراء تراوحت قيمتها بين 600 ألف إلى أكثر من مليوني ريال، غالبيتها خلال المرحلة التمهيدية قبل خوض المطية السباق بهدف المشاركة بها.

وانطلقت أشواط سباقات الهجن المصاحبة لفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز في الرابع من شهر يناير الحالي بـ 219 شوطا، بمشاركة 8 دول عبر أكثر من 8 آلاف مطية، تتنافس في أشواط عامة ورموز.

وكانت إدارة المهرجان خصصت جوائز مالية تعد الأعلى عالميا في سباقات الهجن، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.