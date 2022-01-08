شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يجتمع مع 8 لاعبين فى الإسماعيلي.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون عدة اجتماعات مع كل من باهر المحمدى وعبد الله جمعة ومروان الصحراوى ومحمد نصر ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامى، وذلك على هامش التقسيمة التى أقيمت ظهر السبت على الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية.

وحرص المدير الفنى وجهازه المعاون على منح اللاعبين بعض التعليمات والتوجيهات الفنية خلال التقسيمة فى إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية.

ويتطلع جهاز الدراويش لتحفيز اللاعبين بشكل مستمر ودائم من أجل ضمان ظهورهم بالمستوى المميز الذى يليق بإسم وقيمة النادى.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على سموحه مساء الخميس القادم بالإسكندرية فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس الرابطة.

وكان ” بروان ” قد نظم تقسيمة للفريق من أجل الإطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لدى لاعبيه قبل إنطلاق منافسات كأس الرابطة.