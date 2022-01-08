شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكر الاتحاد القطرى لكرة القدم على تحمل تكاليف علاج محمود متولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للاتحاد القطري لكرة القدم، برئاسة حمد بن خليفة آل ثاني، لاهتمامه ورعايته لـ محمود متولي لاعب القلعة الحمراء الموجود فى مستشفى سيبتار بالدوحة للعلاج والتأهيل، وكذلك إصرار الاتحاد القطرى على تحمل نفقات علاج اللاعب، الذى تخلف عن العودة مع بعثة الأهلي عقب المشاركة فى كأس السوبر الأفريقي قبل أسبوعين.

وعبر مجلس إدارة الأهلي، فى خطابه للاتحاد القطرى، عن تقديره الكامل لما قام به من اهتمام ومساندة للاعب الذى يقترب من التماثل للشفاء.

ومنح الجهاز الطبي للأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم لبعض اللاعبين بسبب شعورهم ببعض أعراض البرد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد الرجوع إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي؛ تقرر منح عدد من لاعبي الفريق راحة سلبية من المران الجماعي.



وأشار أبو عبلة إلى أن عددا من اللاعبين تم إجراء المسحة الطبية لهم خارج النادي وتم منحهم راحة من تدريبات اليوم بسبب ظهور بعض أعراض البرد عليهم.

وأكد أبو عبلة أن اللاعبين الذين ظهرت عليهم أعراض البرد لم يدخلوا النادي، وتم إجراء مسحة طبية لهم خارج النادي، وفي انتظار نتيجة المسحة لتحديد موقفهم من المشاركة في التدريبات المقبلة.



وشدد طبيب الفريق على أن الأهلي يقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على النحو الأمثل لمواجهة فيروس كورونا الذي انتشر بقوة خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية جديدة للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران اليوم، السبت، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.