الامارات | فريق بكاري سانيا بطلاً لـ "تحدي كل النجوم" في "إكسبو 2020 دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بكاري سانيا بطلاً لـ "تحدي كل النجوم" في "إكسبو 2020 دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد نجم منتخب فرنسا وأندية مانشستر سيتي وأرسنال وأوكسير السابق، بكاري سانيا، فريقه إلى الفوز بلقب "تحدي كل النجوم"، الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب "سبورتس أرينا" في "إكسبو 2020 دبي"، وأطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم و"إكسبو 2020"، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة "دبي العطاء"، ومنظمة "كرة القدم من أجل السلام"، ومجلس دبي الرياضي، و"أديداس" العالمية.

واحتاج فريق "بكاري سانيا" إلى حسم المباراة بالركلات الترجيحية (3-2) لضمان الفوز باللقب، والتغلب في المباراة النهائية على حساب فريق مواطنه باتريس إيفرا، نجم منتخب فرنسا ونادي مانشستر يونايتد سابقاً، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي "2-2".

وحضرت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لـ "إكسبو 2020" دبي" ريم الهاشمي، جانباً من الحدث، قبل أن يتوجه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، برفقة الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري، بتتويج الفائزين.

ونافس على اللقب، أربعة فرق، بقيادة نخبة من نجوم وأساطير كرة القدم العالمية، هم باتريس أيفرا وباكاري سانيا ونجم ريال مدريد وإسبانيا السابق ميشيل سلغادو، وسمير نصري لاعب منتخب فرنسا وناديي مانشستر سيتي وارسنال سابقا، إلى جانب عدد من نجوم الرياضة والكرة العالمية والفن ومشاهير السوشيال ميديا، من أبرزهم نجم الغناء المصري محمد حماقي، ومواطنه الفنان محمد رمضان، والشيف التركي بوراك.

وضم فريق باكاري سانيا الفائز باللقب، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأسطورة الرغبي الويلزي مايك فيليبس ونجمي الكرة العالمية والفرنسية لويس ساها ومايكل سلفستر ونجم "الفري ستايل" الفرنسي سيان، واللاعب الفرنسي ويليام فانكور، والإعلامي أنس بوخش، ومغني الراب غرادور، وسيف المنصوري شاعر المليون، والعنود العدوان لاعبة منتخبنا الوطني لكرة القدم، ولاعب منتخب إنجلترا السباق والباكستاني الأصل كاشف صديقي.

وتشكل فريق باتريس ايفرا وصيف الدورة، من الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وعضو مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم خلفان جمعة بلهول، وعضو لجنة المنتخبات باتحاد الكرة أحمد الطنيجي، ونجم الغناء المصري محمد حماقي، والشيف التركي بوراك، ولاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات ليلى المهيري، والمفوض العام لجناح استراليا في "إكسبو 2020" جوستن ماكغوان، واسطورة المنتخب الإيرلندي روبي كين، واللاعب الهولندي نيجل دي يونغ، ونجمة "الفري ستايل" ليزا زيموتشي، ولاعب كرة قدم الصالات طارق أمان، فيما تولى المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي جست سول مهمة مدرب الفريق.

من جهته أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الدعم المقدم من قبل "إكسبو 2020" كان الأساس في نجاح مباريات "تحدي كل النجوم"، التي ضمت في فرقها، كوكبة من أساطير الكرة ومشاهير الفن وقطاعات مختلفة، اجتمعوا على ملعب واحد، في تأكيد جديد على أن دبي تجمع العالم، في استلهام من نهج "إكسبو 2020" الذي جمع تحت قبة واحدة اجنحة 192 دولة، في بوتقة موحدة لجميع قطاعات المجتمعات الدولية من ثقافة واقتصاد وفن وسياسة وغيرها التي اجتمعت كافةً في دبي.

وأوضح في تصريحات صحافية: "الجميع هنا يكمل البعض في هذا التجمع، من أجل التأكيد على ما نجح "إكسبو 2020 دبي" بامتياز وتفرد في تقديمه للمجتمع الدولي بكافة اطيافه، ومنها الرياضة بالطبع، خصوصاً أن ريع تذاكر مباريات "تحدي كل النجوم" سيذهب لصالح "دبي للعطاء"، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي لديه مؤسسة تدعم الرياضيين في مختلف انحاء العالم".

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